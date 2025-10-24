İlaç fabrikasından çaldığı ham maddeyle uyuşturucu üreten 4 kişi tutuklandı

İstanbul’da çalıştığı ilaç fabrikasından ham madde çalarak Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki evinde uyuşturucu üreten şahıs ile 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’daki bir ilaç fabrikasında çalışan E.S.’nin, çaldığı ham maddelerle Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki evinde uyuşturucu hap ürettiği yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine evine operasyon düzenleyen ekipler, 33 bin uyuşturucu hap, 2 bin boş hap kapsülü ve 50 adet sahte 200 TL’lik banknot ele geçirdi.

E.S. ile birlikte uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen B.A., H.İ. ve H.E. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.