İlaçları şeker sanıp yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzdolabındaki ilaçları şeker zannedip yutan 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

İlaçları şeker sanıp yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde buzdolabındaki ilaçları şeker zannedip yutan 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı sokakta bulunan evde meydana geldi. 2 yaşındaki Muhammet Ç., mutfakta buzdolabında bulunan ilaçları şeker zannedip yuttu. Bir süre sonra rahatsızlanan küçük çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.