İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin sunduğu projelerin tamamı onaylandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gören 26 öğrenci tarafından hazırlanan 7 projenin tamamı TÜBİTAK’tan onay almayı başardı.

BUÜ İlahiyat Fakültesi ile ULUSEM işbirliğinde gerçekleştirilen ve Arş. Gör. Mensure Sönmez tarafından yürütülen “İlahiyat Alanında Uygulamalı TÜBİTAK 2209-A Proje Hazırlama Eğitimleri” meyvelerini verdi. 3-26 Mart tarihleri arasında yapılan eğitimlere katılan 26 İlahiyat Fakültesi öğrencisi tarafından hazırlanan 7 proje, destek almaya hak kazandı.

Araştrma üniversite hedefine doğrudan katkı sağlayacak

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, öğrencileri ve danışman hocalarını başarılarından ötürü tebrik etti. Araştırma Üniversitesi hedefi doğrultusunda düşünen, üreten ve projelendiren öğrencilere de büyük ihtiyaç duyduklarını söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Üniversitemizin özellikle sosyal bilimler alanında ciddi bir bilgi birikimi var. Gerçek potansiyelimizin ortaya çıkabilmesi adına bu gücümüzü daha fazla ortaya koymamız gerekiyor. Öğrencilerimizin hazırladığı ve kabul edilen projelerde bunun en önemli göstergelerinden birisidir. Üniversitemize de son derece kıymetli bir katkı sunacaktır. Destek veren hocalarımızı ve başarılı olan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya ise öğrencilerin proje üretme konusunda teşvik edildiğini ve yeni dönemde bu sayının daha yukarılara çekilmesi için girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini aktardı. Projeleri kabul edilen öğrenciler de desteklerinden ötürü Arş. Gör. Mensure Sönmez ile fakülte ve üniversite yöneticilerine teşekkür etti.