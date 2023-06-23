İlave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

İlave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı’mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.