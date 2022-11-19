İlayda Emir'in defilesi yoğun ilgi gördü

Moda ve tekstil sektörüne katkı sağlaması adına bu yıl ikincisi düzenlenen Thalia Natural Beauty Openstage karma defileyle İstanbul’da bir otelde muhteşem bir final yaptı.

Alanında usta tasarımcıların eserlerinin arasında genç ve başarılı bir modacı İlayda Emir ise dikkat çekti. Erkek giyimde marka olmayı hedefleyen genç modacının ceket ve takım elbise tasarımları büyük beğeni ve alkış aldı. Defilede ünlü model Demet Şener, İlayda Emir tasarımları ile sahneye çıkarak finalde Emir ile poz verdi.

Kendine özgü tasarımlarıyla moda dünyasında fark yapan ve tamamen bir farkındalığı yansıtan, özgün dokunuş ve detaylarıyla kişiye özel giyimi bir tutku haline getirenlere yönelik hazırladığı yeni koleksiyonuyla bambaşka bir sanata dönüştüren İlayda Emir’in koleksiyonunda erkek giyimin bambaşka bir boyutuna da izleyenler şahit oldu.

Modern tasarımlarında kullandığı renk armonisi ve kendine özgü çizgileri ile klasik tasarımlarında kullandığı kalıp, kesim, detay ve dikiş tekniği ile de birçok ünlü ismin dikkatini çekti.

Duygularını dile getiren İlayda Emir, hedefinin farklı tasarımlarla bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyerek, "Bu güzel etkinliğe emek verenlere ve her daim yanımda olan aileme de teşekkür ediyorum. Yüce Rabbim’in insana bahşettiği akıl ve zekayı en güzel şekilde kullanarak, giyim sektöründe farklı eserlere imza atmaya da inşallah devam edeceğim" dedi.