İlber Ortaylı, Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 15. Gelişim Turnuvası'nda geleceğin voleybolcularıyla bir araya geldi

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün sporda fırsat eşitliği ilkesi ile 2015 yılında ES Voleybol iş birliği ile başlattığı ’Geleceğe Smaç Projesi’nin 8. yılında Cumhuriyet coşkusu Antalya’da yaşandı.

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Projesi kapsamında 15.’si düzenlenen Gelişim Takımları Turnuvası’nın ’Yıldız-Küçük Takımlar’ ayağının ikinci günü geride kaldı. Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenen turnuvada gerçekleştirilen ’Cumhuriyet Sohbetleri’nde tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı geleceğin voleybolcularıyla buluştu.

Yüzlerce genç voleybolcu Cumhuriyeti İlber Ortaylı’dan dinledi

Cumhuriyetin 100. yaşında pek çok Eczacıbaşı Geleceğe Smaç kampüslerinden gelen 350 genç voleybolcu, İlber Ortaylı’dan Cumhuriyeti dinledi. Kendilerini geliştirme ve gösterme fırsatı sunan organizasyonun ikinci gününde voleybolcularla bir araya gelen Ortaylı, Cumhuriyetin ilklerinden spora, milli mücadele döneminden sağlığa pek çok konuda konuşarak genç sporculara spor yapmanın önemini vurguladı.

Sporun yanında mutlaka sanatla da ilgilenilmeli

Genç sporcuların yüksek katılımı ve ilgisiyle gerçekleşen sohbette İlber Ortaylı, Türk kadınının hak mücadelesinden de bahsetti. İlber Ortaylı, kadınların hayatın her alanında aktif rol alması gerektiğini vurgularken, eğitim hayatları hakkında da tavsiyelerde bulundu. Cumhuriyetin önünün çok açık olduğunu ve gelecekte sporda büyük başarılar beklediğini söyleyen İlber Ortaylı, sporun asla tek başına yeterli olmadığını, sporun yanında mutlaka sanatla da ilgilenmenin gerektiğini de sözlerine ekledi.

İlber Ortaylı, voleybolcularla Cumhuriyet pozu verdi.

15.’si gerçekleşen Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Gelişim Takımları Turnuvası’nın ikinci ayağı 19 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek. 17 Kasım’da Türk araştırmacı yazar Selim Erdoğan ’Cumhuriyet Sohbetleri’nde konuşacak.

Organizasyonun son gününde ise genç voleybolcular, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir dans gösterisi gerçekleştirecek.