İlber Ortaylı'nın Keçiören'deki söyleşisi yoğun ilgi gördü

Tarihçi-Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Keçiören Belediyesinin düzenlediği "Atatürk ve 100. Yılında Cumhuriyet" konulu söyleşide konuşmacı olarak yer aldı. Neşet Ertaş Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Ankara’nın birçok noktasından öğrenci ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Salon tıklım tıklım dolarken öğrencilerin bir kısmı söyleşiyi Ortaylı’nın bulunduğu sahneden takip etti.

Açılış konuşmasını yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Salonumuzun çoğunluğu genç, ne güzel! Umudumuz ve ikbalimiz sevgili gençlerimizi ve kıymetli vatandaşlarımızı böylesi önemli bir programda görmekten mutluluk duydum. Cumhuriyet’imizin 100. yılının önemini ve Atatürk’ü İlber Ortaylı Hocamızdan dinleyeceğiz. Atatürk 27 Aralık 1919’da Ankara’ya daha sonra Keçiören’e geliyor. Milli Mücadele’yi burada yönetiyor. Misak-ı Milli Kararlarını burada alıyor. Keçiören’imiz Milli Mücadele’de bir merkezdir. Başta devletimizin kurucusu, banisi, dâhi insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk gibi yiğit bir yüreği doğuran Zübeyde Ana’mızı, Ali Rıza Baba’mızı rahmet ve minnetle anıyorum, mekânları cennet olsun. Tarihe merak duyan böylesine genç bir topluluğu burada görmekten mutluluk duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kıymetli hocama ve sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum” dedi.

Spiker ve Tiyatrocu Ekrem Tamer’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide söz alan Ortaylı, ilk olarak salondakilere Ankara’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini anlattı. Bir dönem Keçiören’de ikamet ettiğini de belirten Ortaylı, insanların yaşadıkları yerle ilgili muhakkak bilgi sahibi olması gerektiğini dile getirdi.

Keçiören’de yaşadığı dönemin tasvirini de yapan Ortaylı şunları aktardı:

“Keçiören, Ankara’nın bağlık bir semtidir. Bir sürü olaylar burada olmuştur. Buranın enteresan bir nüfusu vardır. Yukarıda çift asfalt denen otobüs durağı vardı, halâ ismi öyleyse tabi Sonunda bir Gazino durağı vardır. İkisinin arasında karakol vardı. Biraz yukarıda çocuk yuvası vardı. O civarda bağ evleri vardı. Birkaç tanesi Ermenilerin konaklarıdır. Bazıları da Selanik’ten mübadil olarak gelenlerin konağıydı. Aşağı yukarı kırsal nüfuslu fakat eski imparatorluğun kalıntıları her an her köşede görünen bir yerdi. Benim okuduğum okul, Keçiören İlkokuludur. O da yine eski bir konaktı. Vehbi Koç’un konağı da oradaydı. Vehbi Koç, Türkiye kapitalizminin ve sanayiinin kurucusu öncüsü olan muhterem adamdır.”

Bir saatten uzun süren söyleşide Ortaylı, Atatürk’ün dünyaya geldiği Selanik’ten başlayarak öğrencilik ve askerlik yıllarını, Milli Mücadele dönemini ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecini anlatarak önemli bilgiler paylaştı. Cumhuriyet’in ilanından sonra yapılan yeniliklerin önemli olduğunun da altını çizen Ortaylı, demokrasinin, Cumhuriyet için önemli olduğunu vurguladı.

Söyleşinin tamamlanmasıyla birlikte büyük bir alkış ve sevgi gösterisiyle karşılaşan İlber Ortaylı’ya Başkan Altınok plaket takdim etti.