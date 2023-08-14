İlçe belediyesi yürüyüş bandını çitle çevirdi, vatandaş isyan etti

Sakarya Karasu Belediyesi tarafından Sakarya Nehri kenarındaki yürüyüş bandının çitle çevrilmesi vatandaşlardan büyük tepki topladı. Mahallenin cezalandırıldığını söyleyen Yeni Mahallesi Muhtarı Ali Beyaz, “Mahalle muhtarlığının önü millet bahçesi yapılmış gibi ucube bir telle, çağdışı şekilde çevrilmiş ve Yeni Mahallesi’ne ceza verilmiş gibi yapılmış” dedi.

Karasu’nun Yeni Mahallesi’nde ilginç bir uygulama gerçekleştirildi. Daha önce Bursa Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan sonradan Karasu Belediyesi’ne aktarılan alan belediye ekiplerince çitle çevrildi. Sakarya Nehri kenarındaki yürüyüş bandında yer alan ve muhtarlık ile bir kafenin bulunduğu alanın çitle çevrilip kapatılması ise vatandaşların tepkisine sebep oldu. Yeni Mahallesi Muhtarı Ali Beyaz, duruma tepki göstererek, “Mahalle muhtarlığının önü millet bahçesi yapılmış gibi ucube bir telle, çağdışı şekilde çevrilmiş ve Yeni Mahallesi’ne ceza verilmiş gibi yapılmış. Birilerine kızmış olabilirsiniz, o firmanın önünü kapatın ama bu mahalleye ceza veremezsiniz. Yeni Mahallesi o kadar kötü mü, mahalle insanımız o kadar kötü mü? Yazıklar olsun” dedi.

“Zabıta gelerek masa sandalyemi kaldırdı”

Bölgede kafe işletmeciliği yapan Karasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Bayraktar, “13 yıldır burada işletmeciyim. Bu alan 519 metrekare Bursa Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aitti. Biz buraya işgaliye ödüyorduk. 2019’da burası Karasu Belediye’ye geçti. Biz de işgaliyemizi belediyemize öderiz diye sevindik. Daha sonra 118 bin 500 liraya ihaleye çıktı. 4-5 yıl önce büyük paraydı ve ihaleye giren olmadı. İşgaliye karşılığı kullandığım yer 80-90 metrekare bir alan. O yıldan beri de işgaliye ödüyordum. Bu iş böyle olmaz. Tebligattan 15 gün sonra tahliye edilebilir. Bana geriye dönük bir günlük işgaliye kestiler. Bir gün sonra da zabıta ve polisler gelerek masa sandalyemi kaldırdılar. Bu hukuki değil” dedi.

“Belediyenin burayı kaldırmasını bir tatilci olarak istemiyorum”

Karasu’ya tatilci olarak gelen Nusret Kömür, “Buranın düzeni güzeldi. Belediyenin burayı kaldırmasını bir tatilci olarak istemiyorum” derken tatilci Elif Başar, “Daha önceki halini biliyordum. Ferah bir mekandı, Çitleri görünce şoke oldum. Çöp dolmuş, mekan varken temizdi. Belediyenin bu projesini hiç beğenmedim” diye konuştu.