İlçe halkının gönlünde taht kurdular

Bilecik’te boyası dökülmüş ve yıpranmış Atatürk heykelini gönüllü olarak onarak 2 kadın, ilçe halkının gönlünde taht kurdu. İkiliyi birçok vatandaş kahvaltı, öğle ve akşam yemeğine davet etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Belgin Aynur ve Reyhan Çelik, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde belediyenin daveti üzerine boyaları dökülmüş ve yıpranmış Atatürk heykelini onarmayı kabul etti. Atatürk heykeli ve yanında bulunan aslan heykelleri için onarım planı yapan ikili ardından tadilata başladı. Onarıma başlayan iki kadın, alanın etrafındaki iskelenin çevresini, vatandaşların görmesi için örtmedi. Yapılan tadilat birçok kişi tarafından takdirle karşılanırken, birçok vatandaş yemek davetinde bulundu..

"Belediyenin teklifini kaçırmak istemedik ve hemen kabul ettik"

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Belgin Aynur yapılan bakım, onarım tadilat çalışması hakkında bilgi vererek, "Bizi belediyeden arayarak, ’Meydandaki Atatürk heykelini boyar mısınız’ dediler. Bir saniye bile düşünmedik. Atatürk heykeli boyamak hayatımızda belki bir daha kısmet olacak bir şeydi bu. Bu fırsatı kaçırmak istemedik ve hemen kabul ettik. İlk heykeli görmemiz gerekiyordu, hangi malzeme kullanacağız, nasıl bir teknikle boyayacağız bunları belirlememiz gerekiyordu. Gelip bizi aldılar geldik heykeli gördük. Gerekli malzemeleri ilettik. Belediye ile istişarede bulunduk nasıl yapalım, nasıl boyayalım, aşamalarını konuştuk. Hatta heykelin etrafında branda mı yapsak, açık mı bıraksak? diye de bir muhabbetimiz oldu. En sonunda bu iş çok güzel bir şey gelen geçen herkes görsün bunu dedik ve açık bıraktık" dedi.

"Bizi kahvaltıya, öğle yemeğine davet edenler oldu"

Belgin Aynur açıklamasının devamında, "Etrafını açık bırakmamız bizim de çok hoşumuza gitti. İyi ki de öyle yapmışız çünkü Gölpazarı halkından çok güzel dönüşler aldık. Bizi kahvaltıya, öğle yemeğine davet edenler. İşte gelip soruyorlar bize şimdi bu boyayı niye atıyorsunuz, bu boya ne işe yarıyor, bunu neden böyle yapıyorsunuz çok güzel geri dönüşler aldık. Hatta bir teyze ’Güzel boyayın emi kuzum’ dedi. Ama kahvaltılarına, yemek davetlerine gidemedik özür diliyoruz" dedi.