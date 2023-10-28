İlçe merkezinde 'Cumhuriyet 100 yaşında' diye bağırarak gazeteleri dağıttılar

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ortaokul öğrencileri, 'Cumhuriyet 100 Yaşında' yazılı gazeteleri ilçe merkezinde dağıttı.

İlçe merkezinde 'Cumhuriyet 100 yaşında' diye bağırarak gazeteleri dağıttılar
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde ortaokul öğrencileri, “Cumhuriyet 100 Yaşında” yazılı gazeteleri ilçe merkezinde dağıttı.

Geyve Atatürk Ortaokulu öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenlerinin de desteği ile Cumhuriyetin 100. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gazete hazırladı. Öğrenciler ellerindeki gazeteleri, eski dönemlere uygun tasarlanan giysilerle ilçe cadde ve sokaklarında "Yazıyor, yazıyor Cumhuriyet 100 yaşında!" diye bağırarak dağıttılar. Gazeteleri alan vatandaşlar ise öğrencileri tebrik etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman