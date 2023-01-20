İlçe Milli Eğitim Müdürü Artar'dan yarıyıl tatil mesajı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Sevgili Öğrenciler bir dönemi tamamlıyoruz. Ara tatilde dinlenmeyi, eğlenmeyi, oynamayı, kitap okumayı ve derslerinizi tekrar etmeyi unutmayınız. Geleceğimizin teminatı olan sizler bugünden kendinizi geliştirmeli, donanımlarınızla güzel ülkemizin daha güzel günlere ulaşması için çalışmalısınız. Sizlere güveniyoruz. İyi Tatiller”