İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat, Çizgi Kids Anaokulu'nu ziyaret etti

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat ve Şube Müdürü Ümit Yılmaz, okul gezileri kapsamında Çizgi Kids Anaokulu'nu ziyaret etti. Minik öğrenciler, müdürlerini sevgiyle karşılayarak sıcak bir ortam oluşturdu.

Okulu gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat, sınıfları ve eğitim alanlarını inceleyerek okulun fiziki yapısı ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Anaokulu öğrencilerinin sıcak ve samimi karşılaması, ziyaretin en renkli anlarından biri oldu. Çocukların neşesi, ziyarete ayrı bir anlam kattı.

Çizgi Kids Anaokulu yetkilileri, ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat ve Şube Müdürü Ümit Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.