İlçe Millî Eğitim Müdürü Damat, LGS Sürecini Yerinde Takip Etti

Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ilçede sınavın uygulandığı okulları ziyaret ederek sınav sürecini yerinde takip etti.

Sınav merkezlerinde incelemelerde bulunan Damat, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda sınava girebilmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Okul yöneticileri ve görevlilerden süreç hakkında bilgi alan Damat, sınav organizasyonunda görev alan tüm personele teşekkür etti.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Damat yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci geçirmelerini temenni ederek, sınavın sağlıklı şekilde yürütülmesinde görev üstlenen idareci, öğretmen ve personele teşekkürlerini iletti.

Damat ayrıca LGS’ye giren tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, eğitim hayatlarının bu önemli aşamasında kendilerine başarı ve kolaylıklar diledi. Silivri’de sınav sürecinin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.