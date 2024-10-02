İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat'tan Okul Ziyaretleri

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında ilçedeki okullara ziyaretlerini sürdürüyor. Damat, Çağrıbey Ortaokulu, Hasan Özvarnalı İlkokulu ve Nurullah Baldöktü İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrenciler, öğretmenler ve idarecilerle bir araya geldi.

Ziyaretleri sırasında, öğretmen ve idarecilere başarı dileklerini ileten Damat, öğrencilere de yeni eğitim-öğretim yılının verimli geçmesini temenni etti. Eğitim-öğretim kalitesinin artırılması için her zaman öğretmenlerle iş birliği içinde çalışacaklarını belirten Damat, okul yönetimleriyle de yeni döneme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretler, öğretmen ve idareciler tarafından memnuniyetle karşılanırken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat, eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.