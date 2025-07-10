İlçe Millî Eğitim Müdürü Damat'tan Özel Eğitim Kurumlarına Ziyaret

Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, ilçede faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Damat, gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem kurum yöneticileriyle bir araya geldi hem de eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Eğitim Kalitesi Masaya Yatırıldı

İlçe Müdürü İbrahim Hakkı Damat'ın ziyaret ettiği kurumlar arasında Çizgi Akademi Kişisel Gelişim Kursu, Kariyer Kurs Merkezi, Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Silivri Anadolu Lisesi, Silivri Polinom Özel Eğitim Kursu ve Özel Biz Akademi Kişisel Gelişim Kursu yer aldı.

Ziyaretlerde, eğitim faaliyetleri, kursiyerlerin gelişimi ve kurumların genel işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kurum yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar ve yenilikçi eğitim yaklaşımları ele alındı.

Eğitime Katkı Sunan Kurumlara Destek Vurgusu

İlçe Millî Eğitim Müdürü Damat, yaptığı değerlendirmelerde özel eğitim kurumlarının Silivri’deki eğitime önemli katkılar sunduğunu belirterek, bu tür ziyaretlerin kurumlar arası iş birliğini ve kaliteyi artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.