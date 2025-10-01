İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat'tan Sınav Anadolu Lisesi'ne Ziyaret

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek ve öğrencilerle bir araya gelmek amacıyla Sınav Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyarette okulun akademik başarıları, eğitim sürecine dair planlamalar ve öğretmenlerin ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle gerçekleştirilen toplantıda, müfredat uygulamaları, öğrenci başarısını artırmaya yönelik stratejiler ve sosyal etkinliklerin eğitimdeki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Müdür Damat, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Sizlerin gelişimi ve başarısı için her zaman sahada, her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle birebir sohbet eden Damat, onların taleplerini dinleyerek gelecek hedeflerine dair önerilerde bulundu. Ziyaret sonunda öğretmenler, bu tarz buluşmaların motivasyonlarını artırdığını ifade ederek teşekkürlerini iletti.