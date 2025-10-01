İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden Odak Koleji'ne Ziyaret

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Silivri’de faaliyet gösteren Odak Koleji’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında öğretmen ve yöneticilerle de görüşen Müdür Damat, okulda yürütülen eğitim-öğretim çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Eğitim başarısı ve sosyal etkinlikler masaya yatırıldı

Ziyarette, akademik başarıyı artırmaya yönelik uygulamalar, öğrenci gelişimini destekleyen sosyal etkinlikler ve öğretmen-veli iş birliğini güçlendirme çalışmaları değerlendirildi. Odak Koleji yöneticileri, uyguladıkları eğitim modelleri ve projeler hakkında bilgi sunarken, Müdür Damat da Silivri’deki genel eğitim vizyonuna katkı sunacak önerilerde bulundu.

Ziyaretin sonunda öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerini ileten Damat, eğitimin her kademesinde kaliteyi artırmak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.