İlçe Milli Eğitim Müdüründen yarıyıl tatili mesajı

Silivri Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyıl tatiline girilmesi ile nedeniyle bir mesaj yayınladı. Artar'ın mesajı şöyle: “Sevgili Öğrenciler, Eğitim hayatınızda bir dönemi daha tamamlamanın, hayallerini kurduğunuz geleceğinize bir adım daha yaklaşmanın heyecanıyla; her tatilin biraz dinlenmek, biraz okumak, biraz oynamak, biraz çalışmak olduğunun farkında olarak güzel keyifli bir tatil geçirmenizi dilerim. İyi Tatiller”