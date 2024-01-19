İlçe Milli Eğitim Müdüründen yarıyıl tatili mesajı

Silivri Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyıl tatiline girilmesi ile nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İlçe Milli Eğitim Müdüründen yarıyıl tatili mesajı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyıl tatiline girilmesi ile nedeniyle bir mesaj yayınladı. Artar'ın mesajı şöyle: “Sevgili Öğrenciler, Eğitim hayatınızda bir dönemi daha tamamlamanın, hayallerini kurduğunuz geleceğinize bir adım daha yaklaşmanın heyecanıyla; her tatilin biraz dinlenmek, biraz okumak, biraz oynamak, biraz çalışmak olduğunun farkında olarak güzel keyifli bir tatil geçirmenizi dilerim. İyi Tatiller”