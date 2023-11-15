İlçe otogarı halkın hizmetine açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşanan ulaşım yoğunluğuna, yeni otogarın tamamlanması ile çözüm bulundu.

İlçe otogarı halkın hizmetine açıldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşanan ulaşım yoğunluğuna, yeni otogarın tamamlanması ile çözüm bulundu.

Osmaneli ilçesinde hızla artan sanayileşme, turizmde gelinen konum ve Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının geçmesi ile hareketlilik oluştu. İlçede yaşanan ulaşım yoğunluğuna çözüm ise ilçe otogarının tamamlanıp halkın hizmetine sunulmasıyla çözüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman