İlçe otogarı halkın hizmetine açıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşanan ulaşım yoğunluğuna, yeni otogarın tamamlanması ile çözüm bulundu.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşanan ulaşım yoğunluğuna, yeni otogarın tamamlanması ile çözüm bulundu.
Osmaneli ilçesinde hızla artan sanayileşme, turizmde gelinen konum ve Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının geçmesi ile hareketlilik oluştu. İlçede yaşanan ulaşım yoğunluğuna çözüm ise ilçe otogarının tamamlanıp halkın hizmetine sunulmasıyla çözüldü.