İlçe pazarında esnafla bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe pazarında esnafla bir araya geldi
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kapalı pazarda tezgâhları tek tek ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu Esnaflara ‘hayırlı işler’ dileyerek, talep ve şikâyetlerini dinledi. Kapalı pazarda alışveriş yapmaya gelen Bozüyüklülerle de görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu vatandaşların sorularını yanıtlayarak istek ve sorunlarını dinledi. Başkan Bakkalcıoğlu’na Milletvekili Tüzün, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu’nun yanı sıra partililer eşlik etti.