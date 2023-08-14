İlçede kötü koku ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kötü koku ihbarı, çevre denetim ekiplerini alarma geçirdi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kötü koku ihbarı, çevre denetim ekiplerini alarma geçirdi.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne gelen kötü koku ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. Çorlu ilçesine giden ekipler, Velimeşe ve Hacışeremet bölgesinde kötü kokunun kaynağını araştırmaya başladı. Bölgede yapılan denetimler sonucunda bazı bölgelerden numuneler alındı. Denetimler sonucunda, çevre mevzuatına aykırı faaliyeti tespit edilen işletmelere 2872 Çevre Kanunu’na istinaden gerekli idari ve adli işlem gerçekleştirildi.