İlçede yine tansiyon yükseldi: Çevik kuvvet ekipleri nöbette

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde dün kavga eden iki grup arasında bugün yeniden tansiyon yükseldi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, toplanan kalabalığın arasından silah seslerinin geldiği de duyuldu. Olayların daha da büyümemesi için çevik kuvvet ekipleri ilçenin işlek noktalarında nöbet tutuyor.

Karamürsel’de geçtiğimiz günlerde iki grup kavga etmiş, 4 kişi yaralanmış ve 7 kişi gözaltına alınmıştı. İlçede dün yine sular durulmadı. İddiaya göre, Yalova’daki bir limanda çalışıp Karamürsel’de konaklayan çalışanlar ile Karamürsel sakinleri arasında bir süredir huzursuzluk yaşanıyordu. Birkaç gün önceki kavgada da çalışan grubun ilçe sakinlerinden 4 kişiyi yaraladığı iddia edildi. Bunun üzerine bu kez bölgede ikamet eden Karamürselliler toplanarak çalışan grubuna saldırdı. Kavgadan dolayı yaralanan 5 kişi hastaneye sevk edildi. Olayların daha da büyümemesi için çok sayıda polis ekibi bölgeye gelerek güvenlik önlemleri aldı.

Sabah saatlerinde ilçede yine hareketli anlar yaşandı. Çok sayıda vatandaş sahilde toplandı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların tartıştığı anlar yer alırken, kalabalığın arasından zaman zaman silah seslerinin geldiği de duyuldu. Kalabalık, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ekipler tarafından dağıtıldı. Çevik kuvvet ekipleri, muhtemel olumsuzluğa karşı Karamürsel Sahili’nde nöbet tutuyor.

"Burası huzurun başkenti ama huzursuz olduk"

18 ve 14 yaşlarındaki iki oğlunun olaylara karışmaması için endişelenen Ercan Altay, "Buraya çalışmaya gelenler ile sürtüşmeler olmuş. Olay birden büyüdü. Genç bunlar. Hiç gerek yok böyle şeylere. Hepsinin anneleri, babaları var. Hiç büyütmeye değmez. Ben burada kentin ileri gelenlerini göremedim. Onların bu işi çözmesi lazım. Burası huzurun başkenti ama huzursuz olduk. Çocuklarımız var. Biz huzurla oturmak istiyoruz. 18 yaşında, 14 yaşında erkek çocuklarım var. Aralarına girerse ne olur? Ben geceleri uyuyamıyorum" dedi.