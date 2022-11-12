İlçenin ilk hatıra ormanı: 2 bin 500 fidan toprakla buluştu

Dilovası’nda Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde 2 bin 500 fidan toprakla buluşarak ilçenin ilk hatıra ormanı oluşturuldu.

Türkiye genelinde düzenlenen ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinliği Dilovası’nda da gerçekleşti. Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nin birlikte düzenlediği etkinlik çerçevesinde yaklaşık 6,5 hektarlık alanda 2 bin 500 fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK Başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

İlçede ağaç dikme seferberliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Yaşadığımız dünyada nefes alabilmemiz için doğayı korumalıyız. İnsanların verdiği en ufak bir zarar dolaylı olarak tüm insanlığı etkilemektedir. Özellikle iklim değişikliğinin sıkça konuşulduğu günümüzde mevsimlerin bile değişmeye yüz tuttuğunu hep birlikte görüyoruz. Doğaya ve canlılara verilen her zararın acısını zamanla yaşamaktayız. Onun için doğamızı, canlılarımızı korumak ve sahip çıkmak zorundayız. Diktiğimiz fidanların ülkemize ve dünyamıza nefes olmasını diliyor, bundan sonra da ağaçlandırma çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Dilovası’nın ilk hatıra ormanı

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ise yaptığı açıklamada, "1 yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsak ağaç ekin, yüzyıl sonrasını düşünüyorsanız da insan yetiştirin. Biz eğitime ve ağaçlandırmaya verdiğimiz değer ile 100 yıl sonrasını da düşünüyoruz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle dikeceğimiz fidanlarla yeşil vatanımıza katkı sunmaya çalışacağız. Ülkemiz orman varlığıyla ve orman varlığını artırmaya yönelik çalışmaları ile dünyada sayılı ülkeler arasında yerini almaktadır. Bizde belediyemiz ve orman işletme müdürlüğümüz ile bugün oluşturacağımız Dilovası’nın ilk hatıra ormanımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca kaymakamlık olarak kurumlarımızla birlikte yaz ayında yaşanan orman yangınlarına anında müdahale ile iyi bir sonuç çıkarttık. Ben tüm kamu kurumlarımızın yetkililerini ve ekiplerini de tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaz ayında orman yangınlarıyla mücadele başarı gösteren kurumların yetkilileri olan İlçe Emniyet Müdürvekili Hadi Çiftçi’ye, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı’ya, Orman Şefi Ayhan Temur’a, İlçe Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir’e başarı belgeleri takdim edildi. Konuşmaların ve belge töreninin ardından programa katılan davetliler 6.5 hektarlık alanda 2 bin 500 fidan dikimini gerçekleştirdi. Programda bulunan şehit aileleri de şehitler adına hazırlanan fidanların dikimini gerçekleştirdi.