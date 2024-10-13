İlçeyi ayağa kaldıran şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaklaşık bir aydır akşam saatlerinde evleri gözetlediği ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattığı iddia edilen şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanmadan önce darp edilen şahıs, ardından ekiplere teslim edildi.

İddiaya göre, Kartepe’nin farklı mahallelerinde özellikle geceleri ortaya çıkan bu kişi, bölge halkını tedirgin etmiş ve herkesin korkulu rüyası haline gelmişti. Vatandaşlar, şahsın evleri gözetlediği anları fark ettiklerinde hemen harekete geçti. İsmi öğrenilemeyen şahıs, ormanlık alanlar başta olmak üzere çeşitli noktalarda vatandaşlar tarafından arandı. Güvenlik kameralarından yapılan incelemeler sonucunda şüpheli tespit edildi ve mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Yakalanmadan önce darp edilen şahıs, ardından ekiplere teslim edildi.