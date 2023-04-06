İletişim Başkanı Altun: 'Gençlerimizi ideolojik arka bahçe olarak görmüyoruz'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gençleri Türkiye’nin bugününün ve geleceğinin teminatı olarak gördüklerini belirterek, “Biz aynı zamanda gençlerimizi birilerinin düşündüğü gibi ideolojik olarak arka bahçe olarak görmüyoruz. Biz gençlerimizi bütün renklilikleri ile bütün sosyolojik farklılıkları ile değerlendiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca millet ve devlet arasındaki iletişimi güçlendirmek ve gençlere devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerini anlatmak amacıyla düzenlenen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri”nin 14’üncüsü, 6-7 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştiriliyor. ATO Congresium’da düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen gençler ile destek, hibe, burs sağlayabilecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bir araya getiriliyor. 2021 yılında başlatılan ve bugüne kadar 13 şehirde gerçekleştirilen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri”nde bakanlıkların, bakanlıklara bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklar, ofisler ile kuruluşların aralarında bulunduğu 40’ın üzerinde kamu kurum ve kuruluşunun stantları yer alıyor. Kurumların gençlere sundukları proje desteği, hibe, burs, teşvik, fon, eğitim desteği ve diğer girişimcilik faaliyetlerinin tanıtılmasına imkan sağlayacak söz konusu etkinlikte ayrıca 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerini azaltmak için yürütülen faaliyetler de anlatılıyor. Fuar alanında afet yönetimi hakkında bilgiler verilerek, afetle ilgili yapılan çalışma ve projeler de tanıtılıyor.

Etkinliği ilk gününde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ziyaret etti. Stantları tek tek gezerek projelere ilişkin bilgi alan Altun, yaptığı konuşmada gençlerin teşvik günlerine ciddi teveccüh gösterdiklerini dile getirerek, “Gençlerimiz, Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ne akın ediyor. Bugüne kadar Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’ne 750 binin üzerinde genç kardeşimiz katıldı. Bu genç kardeşlerimiz Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri’nde doğrudan devlet kurumlarımızla devlet kurumlarımızın temsilcileri ile bir araya geldiler” diye konuştu.

Altun, “Her şeyden önce bu tanıtım günleri devletimizin bakanlıklarının, Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklarının, ofislerinin, önemli kurumlarının gençlerimize hibelerini, teşviklerini, kredilerini, burslarını, stajlarını, bunlarla ilgili bütün imkanlarını anlattıkları bir platform. Bu büyük kamusal iletişim platformunda doğrudan devlet-millet iletişiminin yüz yüze gerçekleştirildiği bir ortamı bulabiliyor gençlerimiz. Burada bütün kurumlarımız, bugüne kadar gerçekleştirdikleri icraatları, özellikle gençlerle ilgili olan icraatları doğrudan gençlere anlatıyorlar. Diğer taraftan bundan sonra gençlere ne tür imkanlar sağladıklarını ve gençlerin bu imkanlar sayesinde hayatlarına nasıl katkı sağlayacaklarını, nasıl kariyer imkanı elde edeceklerini gösteriyorlar. Türkiye son 20 yılda çok ciddi bir büyüme gerçekleştirdi. Ülkemiz büyüdü, zenginleşti, güçlendi. Bu zenginleşmede gençlerimizin çok önemli bir payı var. Diğer taraftan da gençlerimizin bu zenginleşmeden pay alması, kamunun devletin en önemli arayışlarından biridir. Gençlerimiz Türkiye’nin geldiği bu noktadan en fazla istifade edebilen toplum kesimleri olsun. Gençlerimiz bu dönemde bu imkanlardan faydalandıklarında özgüvenleri, birikimleri artacak” dedi.

“Gençlerimizi ideolojik arka bahçe olarak görmüyoruz”

Gençleri Türkiye’nin geleceğinin teminatı olarak gördüklerini ifade eden Altun, “Fakat sadece geleceğimizin teminatı olarak görmüyoruz, aynı zamanda bugünümüzün teminatı olarak görüyoruz. Bugünün güçlü Türkiye’sinin teminatı olarak görüyoruz. Biz aynı zamanda gençlerimizi birilerinin düşündüğü gibi bir ideolojik arka bahçe olarak görmüyoruz. Biz gençlerimizi bütün renklilikleri ile bütün sosyolojik farklılıkları ile değerlendiriyoruz. Gençleri yekpare bir toplum kesimi olarak da değerlendirmiyoruz. Gençlerimiz farklı kültürel arka planlardan, farklı toplumsal arka planlardan gelen ve çok geniş bir sosyolojiyi barındıran toplum kesimleridir” ifadelerini kullandı.

Fuar, 7 Şubat’ta da devam edecek.