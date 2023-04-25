İletişim Başkanı Altun: 'On binlerce vatandaşımız CİMER'e TCG Anadolu'nun ziyaret sürelerinin uzatılması için başvurdu'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızla da paylaştım. On binlerce vatandaşımız CİMER’e TCG Anadolu’nun ziyaret sürelerinin uzatılması için başvurdu” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Afet İletişimi Forumu’na katıldı. İletişim Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili gerçekleştirilen faaliyetleri deprem bölgesine giderek bizzat yönettiğini belirtti.

Depremler karşısında vatandaşların tek yürek olduğunu ve asrın dayanışmasını gösterdiğini dile getiren Altun, “Devlet, millet el ele verdiğimiz bu süreçte tek gündemimiz, deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını karşılamak, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak oldu, olmaya devam ediyor” dedi.

Altun, afetlerde dezenformasyonun en kolay yayıldığı olayların başında geldiğini vurgulayarak, “Bu dezenformasyon, yalan haber ve karalama kampanyaları bazen öyle boyutlara ulaşıyor ki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini dahi tehlikeye sokabiliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak depremin ilk anından itibaren kapasitemizin büyük bir çoğunluğunu dezenformasyon ve manipülasyon faaliyetlerinin tespit edilmesine, gerekli doğrulamaların yapılmasına ve güvenilir bilgilerin paylaşılmasına harcadık” diye konuştu.

İletişimin bütün alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta iş birlikleri geliştirmeye, nitelikli proje ve çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydeden Altun, Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin çok daha artacağını söyledi.

İletişim Başkanı Altun, “Yine bu vesileyle, milli gururumuz, dünyanın ilk ve en büyük SİHA savaş gemisi olan TCG Anadolu’ya hayırlı olsun diyorum. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görüyorsunuz. TCG Anadolu şimdi İzmir’e doğru yolda. Sayın Cumhurbaşkanımızla da paylaştım. On binlerce vatandaşımız CİMER’e TCG Anadolu’nun ziyaret sürelerinin uzatılması için başvurdu” şeklinde konuştu.

Togg, yerli pil üretimi, yeni nesil Altay tankı, İstanbul Finans Merkezi, karaya çıkarılan doğal gaz ve ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ kampanyası için hayırlı olsun temennisinde bulunan Altun, “Bütün bu adımlar insanımızın huzur, refah ve güvenlik içinde yaşaması için. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bana sorsalar, Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet yönetiminin ana şiarı nedir diye, bunu söylerim; insanı yaşat ki devlet yaşasın. Tabii ki adalet mücadelesi, Cumhurbaşkanımızın yönetim felsefesinin ana kavramı” dedi.

Stratcom Afet İletişimi Forumu’na Altun’un yanı sıra TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden kamu, medya, akademi, sivil toplum ve özel sektörden stratejik iletişim ekosistemi paydaşları da katıldı.

Forum, çeşitli oturumlarla yarına kadar devam edecek.