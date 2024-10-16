İletişim Başkanı Altun'dan Malatya'daki depremle ilgili açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya’da meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirten Altun, ilgili birimlerin tarama faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı. Altun ayrıca, medya kuruluşlarından sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık yapmalarını beklediklerini vurguladı.