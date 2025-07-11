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- İletişim Başkanı Duran: 'Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır'
İletişim Başkanı Duran: 'Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır'
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır dedi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" dedi.
İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabı X üzerinden "terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Duran paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, ’terörsüz Türkiye’ hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor. Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" ifadelerine yer verdi.