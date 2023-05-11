İletişim Başkanlığından dezenformasyon oluşturdukları iddia edilen hesaplara suç duyurusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya üzerinden dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen hesaplar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca sunulan suç duyurusu dilekçesinde, bazı sosyal medya hesaplarınca sistematik bir şekilde toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturmak amacıyla dezenformasyon ve manipülasyon içerikli yayınlar yapıldığına dair tespitlerin ortaya çıktığı vurgulandı. Söz konusu hesapların, kullanıcı isimlerini ve içerik konseptlerini değiştirerek doğrudan veya dolaylı olarak 40 milyon sosyal medya kullanıcısına erişimi olduğu belirtildi. Dilekçede, bu etkileşim sayesinde dezenformasyon içeriklerinin hızlı bir şekilde yayıldığı vurgulandı. Twitter üzerinden yapılan bu eylemlere yönelik tespitlerin medya organları ve internet ortamında da yer aldığı hatırlatıldı.

Dezenformasyon suçlarının cezalandırılması gerektiği belirtilen dilekçede, "İzah olunanlar ve mezkur haber içerikleri doğrultusunda, Twitter sosyal ağ sağlayıcısı üzerinden kasıtlı ve sistematik şekilde içerik üreten hesap sahiplerinin tespit edilerek halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu ve resen tespit edilecek suçlardan cezalandırılmalarını talep etme zarureti hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dezenformasyon oluşturan hesap kullanıcılarının tespit edilmesi ve haklarında işlem yapılması için talimat verdi.