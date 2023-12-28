İletişim Kampları'nın 2'ncisi düzenlendi

SUBÜ İletişim Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin tüm birimlerindeki iletişim temsilcilerinin daha nitelikli içerikler üretmesi gayesiyle başlatılan İletişim Kampları’nın 2’ncisi ‘Sosyal Medya ve Görsel Tasarım İpuçları’ başlığı altında gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İletişim Koordinatörlüğü tarafından üniversitenin tüm birimlerindeki iletişim temsilcilerine yönelik olarak başlatılan İletişim Kampları’nın 2’ncisi Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Halid Özgür’ün yaptığı etkinlikte, İletişim Koordinatörlüğü’nden Öğr. Gör. Erol Mutugu; 2019 yılından bu yana kurumsal kimliğin gelişimi, sosyal medya platformları için ölçüler ve şablonlar, çevrimiçi ortamda tasarım uygulamaları ve yapay zeka kullanımına ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.