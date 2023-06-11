İletişimin en 'etkili' hali

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, gençlerin teknolojiyi doğru ve verimli kullanabilmelerine imkân sağlamak hedefiyle başlattığı Yeni Nesil Dijital Medya Buluşmaları serisi, ‘Etkili İletişim’ temasıyla devam etti. Alanında uzman radyo programcıları ve TV spikerleri, etkili iletişimin püf noktalarını Orhangazili gençlerle paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve özellikle gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Yeni Nesil Dijital Medya Buluşmaları serisinin dördüncüsü “Etkili İletişim” teması ile gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi’ye kazandırılan ve kısa zamanda gençlerin buluşma noktası haline gelen Kültür ve Gençlik Merkezi’ndeki programa Orhangazili gençler yoğun ilgi gösterdi. Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’ın da izlediği programda TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, Turkuaz Radyo Programcısı Hop Dedik Ayhan ve Radyo D Programcısı Hilal Özgani etkili iletişimin formülünü gençlere aktardı.

İnteraktif söyleşi formatında gerçekleşen programda, ‘Jest ve mimikler neler anlatır karşımızdakilere?’, ‘Türkçe neden yazıldığı gibi okunmaz?’ ve ‘Topluluk önünde konuşurken neden heyecanlanıyoruz?’ sorularına cevap verildi. Moderatörlüğünü Turkuaz Radyo Programcısı Hop Dedik Ayhan’ın yaptığı ve izleyicilerin de bizzat söyleyişe ortak olduğu programda TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın, izleyiciler arasından 3 gence muhabirlik canlandırması yaptırdı. Heyecanlarını yenmeleri için gençlere nefes çalışması da yaptıran Aydın’ın sunumu dikkatle takip edildi.

Radyo D Programcısı Hilal Özgani’nin, evet - hayır yarışması da oldukça eğlenceli geçti. Program boyunca konukların yaptığı yarışmaları kazanan gençlere 2 GB internet hediye edildi. Program sonunda söz alan Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, bu tür etkinliklerle gençlerin hem sosyalleşmelerine hem de daha donanımlı hale gelmelerine katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yaptıkları sunumlarla etkili iletişim noktasında gençlerin ufkunu açan program konukları da Bursa’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, kendilerini gençlerle buluşturan bu tür etkinliklerin devamını diledi.