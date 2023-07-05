İletkenlere temas eden ağaçlar budanıyor

SEDAŞ, yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte şebekelerde iletkenlere temas eden ağaçların budanması işlemlerini gerçekleştiriyor.

20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşan müşteriye enerji hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), yaz aylarında kesintisiz enerji için altyapı faaliyetlerini hızlandırdı. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde toplamda bin 500 kilometre alanda 33 sepetli platformlu araç ve 105 bakım personel ile budama işlemleri gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” gereğince elektrik dağıtım şirketlerinin şebekeye yakın ağaçların bulunduğu enerji hatlarında şebekede bakım yapılması ve iletkenlere yakın dalların budanması konusunda yasal yükümlü olduklarını ileten SEDAŞ yetkilileri, “Elektrik hatlarının yakınında bulunan ve dalları iletkenlere temas eden ağaç dallarının rüzgar, kar ve fırtınada enerji kesintisine yol açmaması, kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti için yasal olarak ağaçların budanması gerekiyor. Saha çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini alarak müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" dedi.