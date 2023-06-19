İlginç kaza kamerada

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla zikzak çizmeye başladı. Fren yerine gaza basan sürücü, tramway yoluna uçarak durabildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İlginç kaza, bugün öğle saatlerinde İzmit Doğukışla parkı mevkiinde meydana geldi. Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde İzmit istikametine giden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince zikzak çizmeye başladı. Önce kaldırıma çıkan sürücü, ardından tramway yoluna uçtu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün zikzak çizmesi, bir yayanın araç altında kalmaktan son arda kurtulması ve aracın tramway yoluna uçması yer alıyor.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tramway seferlerinin aksamaması için araç hızlıca rayların üzerinden kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.