İlham Gencer son yolculuğuna uğurlanıyor: AKM'de tören düzenlendi

Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer son yolcuğuna uğurlanıyor. 101 yaşında hayata gözlerini yuman İlham Gencer için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi.

Bodrum’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bozkurt İlham Gencer için AKM’de tören düzenlendi. 101 yaşında hayata gözlerini yuman Türkiye’nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer’i sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Törene, sanatçının ailesi, dostları ve birçok seveni katıldı.

‘’Yeni nesiller İlham Gencer’in sanatından ilham alacaklar’’

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ‘’Bugün burada ülkemiz için kıymetli bir değeri ve büyük bir ustayı ağırlamak için buradayız. Hem sanat dünyamız hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ustamızı burada son yolculuğuna uğurluyoruz, hatırasına saygı gösteriyoruz ve Allah’tan rahmet diliyoruz. Türkiye’nin ilk piyanistlerinden. Bir vatandaş gözüyle baktığımda da Türkiye’ye caz müziğini tanıtan, sevdiren kişi demiş olsam abartmamış olurum. İmzasını attığı çok ilkler var. Bu anlamda hem kültür, müzik tarihimizde köşe taşlarından bir tanesi ve ayrıcalıklı bir yeri var. Aynı zamanda sanatçılara, özellikle o dönemin genç sanatçılarına yol göstericiliği var. Sanat dünyasında kendisinin ayrıcalıklı ve önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Büyük bir özveriyle çalışıyor olması ve çok çalışkanlığı müziğinin yüreğimizde bıraktığı derin izler kendisinden armağan olarak bizlere kaldı. Eminiz ki, sanatın gücünü keşfetmek için yeni nesiller İlham Gencer’in sanatından ilham alacaklar’’ dedi. Bozkurt İlhami Gencer’in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.