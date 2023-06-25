İlhan Tekin 'Maçı kazanacağımıza inanıyorum'
Silivri Ortaköyspor Teknik Direktörü İlhan Tekin bugün Akalanspor'la oynayacakları final nitelikli maç öncesi yaptığı açıklamada sahaya kazanmak için çıkacaklarını, hafta içinde de bunun için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.
Cumartesi günü oynanan Beylikdüzü Kuzeyin Kaplanları- Kavaklı maçını izlemek için geldiği Kavaklı Hasan Doğan Stadı’nda açıklamalarda bulunan Tekin “Başlangıçta bu hedefle başlamadık. Gençlerle başladık ama şartlar bizi buraya getirdi. Bu maçı kazanmak için de iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Gerekli konsantre ile maçı kazanacağımıza inanıyorum.” Dedi.
Kaynak:istanbulamator.com