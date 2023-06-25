İlhan Tekin 'Maçı kazanacağımıza inanıyorum'

Cumartesi günü oynanan Beylikdüzü Kuzeyin Kaplanları- Kavaklı maçını izlemek için geldiği Kavaklı Hasan Doğan Stadı’nda açıklamalarda bulunan Tekin “Başlangıçta bu hedefle başlamadık. Gençlerle başladık ama şartlar bizi buraya getirdi. Bu maçı kazanmak için de iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Gerekli konsantre ile maçı kazanacağımıza inanıyorum.” Dedi.

Kaynak:istanbulamator.com