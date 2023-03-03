İlhan Tekin, Ortaköyspor ile anlaştı

Alibeyspor ile Play-Off heyecanı yaşayan ve 120 dakikalık bir mücadelenin ardından Süper Amatör Ligin kapısından dönen İlhan Tekin’in yeni takımı Ortaköyspor oldu. TFF İstanbul 2. Amatör kümede mücadele etmeye hazırlanan Ortaköyspor’da Kulüp Başkanı Aydın Güzdemir tecrübeli hocayı ikna için oldukça yoğun bir mesai harcadığı da gelen bilgiler arasında.

GÜZDEMİR, BİZDE HEDEFLER BİTMEZ

Ortaköyspor Sportif Direktörü Yalçın Güzdemir transferin ardından yaptığı açıklamasında; “İlhan hoca için oldukça ısrarlı çalışmalar yaptık ve aylar öncesinden işi bitirmiştik. Uzun bir ikna döneminin ardından imzayı attık ve ilk idmanına çıkardık hocamızı. İlhan Tekin’in bizi öncelikle tercih ettiği için de ayrıca teşekkürü bir borç biliriz. Şimdi transferlerimize odaklandık. Hocamızın istediği nokta transferleri yapabilmek için kolları sıvadık. Ortaköyspor’da hedefler kesinlikle bitmez çalışmalar da bu yönde devam etmektedir” dedi.

TEKİN, VEFA BORCUMU ÖDEMEK İÇİN DÖNDÜM

Yapılan transfer sonrasında bir açıklamada bulunan başarılı teknik adam İlhan Tekin; “Uzun yıllar sonra köyüme vefa borcumu ödeyebilmek adına göndüm. Kendi köyümüze bir yardımımız olsun gençlerimize katkımız olsun ve geleceğini daha sağlam temeller üzerine atabilmek için gelen teklife olumlu yanıt verdim. Daha önce ki dönemimizde iyi bir jenerasyon yakalamış ve bu jenerasyon ile uzun yıllar devam edilmişti. Şimdi de aynı durum söz konusu iyi bir jenerasyon yetişiyor ve bunları kazanmak zorundayız. Ortaköyspor için iyi olacak ve geleceğini sağlam temeller üzerine atacağımıza inanıyorum” dedi.