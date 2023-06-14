İlim Yayma Ödüllerinin 3'üncüsünün lansmanı İstanbul'da yapıldı

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek İlim Yayma Ödüllerinin lansmanı Beşiktaş’ta yapıldı. Ödüller hakkında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, “10-15 yıl içinde Nobel’i de yakalayabileceğimizi düşünebiliriz” dedi.

İlki 2019’da gerçekleştirilen ve iki yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri’nin 3’üncüsü için Beşiktaş’ta bir otelde lansman yapıldı. Buradaki programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Başkanı Sayın Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ile birçok medya temsilcisi katıldı. İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş de lansmanın davetlileri arasındaydı.

Büyük Ödül, Sosyal Bilimler, Mühendislik ile Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere toplam 3 ayrı kategoride verilen ödüllere, vakfın 50’inci kuruluş yılı dolayısıyla bu yıl 50. Yıl Özel Ödülü de eklendi. İlim Yayma Ödülleri hakkında bilgi veren Bilal Erdoğan, maksatlarının Türkiye’deki akademik çalışmanın kalitesinin arttırılması, başarılı akademisyenlerin ödüllendirilmesi, kariyer kararlarını verme noktasındaki başarılı öğrencilerin akademik kariyerlere de özendirilmesi olduğunu söyledi. Erdoğan, bu trend ile 10-15 yıl içinde Nobel’in yakalanabileceğini ifade etti.

“Büyük ödül 150 altın”

İlki 2019 yılında düzenlenen ödül töreninin bu seneki detaylarını anlatan İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, “Ödüllerin bu sene 3’üncüsü verilecek. İlim Yayma Ödülleri’nden maksadımız bir yandan Türkiye’deki akademik çalışmanın kalitesinin arttırılması, başarılı akademisyenlerin ödüllendirilmesiyken diğer taraftan kariyer kararlarını verme noktasındaki başarılı öğrencilerimizin akademik kariyerlere de özendirilmesini sağlamaktır. Üç dalda iki yılda bir ödül takdimi gerçekleştiriyoruz. Büyük ödül mühendislik, doğa ve sağlık bilimleri ödülü ve sosyal bilimler ödülü. Bugüne kadar iki ödülümüzde toplam altı ödül sahibimiz ödüllerini aldılar. Bu sene büyük ödülün 150 altın cinsinden, diğer iki ödülün de 50’şer tam altın cinsinden verilmesinde mutabık kalındı. Bu sene İlim Yayma Vakfımızın 50’nci yılı münasebetiyle “50’nci Yıl Özel Ödülü” olarak da bir dördüncü ödülün takdimini gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz ödül döneminde yaklaşık bin civarı başvuru içerisinden 3 tane ödül vermiştik. Bu başvuruların sayısı niteliği ne kadar artarsa ödül alanların da daha isabetli ödül sahipleri olacağına inanıyoruz” dedi.

“10-15 yıl içinde Nobel’i de yakalayabileceğimizi düşünebiliriz”

Bilal Erdoğan, bir basın mensubunun İlim Yayma Vakfı Ödüllerinin Nobel’i yakalayabilme ihtimali hakkındaki sorusuna, “Kafamda bir tarih yok ama üç ödüldeki hızımıza bakarsanız herhalde 10-15 yıl içinde Nobel’i de yakalayabileceğimizi düşünebiliriz, şu anki trend ile” şeklinde yanıt verdi.

“Ödül alacakların Türkiye’de akademik kariyer yapma zorunluluğu var”

Bir başka basın mensubunun ödül alacak kişilerin Türk vatandaşı olup olmama zorunluluğu hakkındaki sorusu ise, “Türkiye’de akademik kariyer yapma zorunluluğu var. Şu anda üniversitelerimizin birçoğunda çok sayıda yabancı akademisyen ver Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde bu akademik çalışmayı yapmak kaydıyla onların da başvurusuna açık. Bilimsel bilginin Türkiye’de üretilme şartı var, vatandaş olma şartı yok” diye cevaplandı.