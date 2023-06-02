İlimtepe İş ve Yaşam Merkezi'ne bilgi evi ve spor tesisi yapılacak

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe İş ve Yaşam Merkezi’nin çatı katının bilgi evi ve spor tesisi olarak düzenlenmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edileceğini belirtti.

Körfez Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. 14 ve 28 Mayıs’ta yapılacak seçimlere değinen Söğüt, "Millet olarak özellikle demokrasimizin örnek gösterileceği bir seçimi geride bıraktı. Herkes kendi öz iradesi ile oylarını kullandı. Yerel ve genelde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Su zammı ile ilgili gelen soruya da cevap veren Başkan Söğüt, "Maliyetler artmasına rağmen ötelenen bir durumdu. Sayıştay da denetim raporunda bunu eleştirdi, zimmet çıkartabileceği raporda yer aldı. Bu uyarı da dikkate alınarak bir artış yapıldı" diye konuştu.

"Bilgi evi ve spor salonu yapacaklar"

Toplantıda İlimtepe İş ve Yaşam Merkezi’nin çatı katının bilgi evi ve spor tesisi olarak düzenlenmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi de gündeme geldi. Başkan Söğüt, "Büyükşehir Belediyemize alanı tahsis edeceğiz. Bedelsiz olarak 10 yıllığına bir tahsis olacak. Bilgi evi ve spor salonu yapacaklar. Bölgedeki vatandaşlarımızın da talebi vardı güzel bir çalışma olacak" şeklinde konuştu.

Toplantıda 16 binek aracın kiralanması da gündeme geldi. Oy çokluğu ile karar kabul edilirken, 2023 yılı bütçesine ek ödenek maddesi görüşüldü. Başkan Söğüt’ün konuşmalarının ardından bütçe talebi komisyona gönderilirken, bir sonraki meclis toplantısının tek maddelik ek bütçe gündemi görüşmesi ile 6 Haziran Salı günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.