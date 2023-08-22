İlimtepe Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 400 dönümlük alanda çalışmaların devam ettiği İlimtepe Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe’de TOKİ iş birliği ile 400 dönümlük alanda hayata geçirilecek olan İlimtepe Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. İlimtepe Millet Bahçesi projesi içerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş, dinlenme ve bisiklet yolları, zipline parkuru, açık hava fitness alanı, futbol sahası ile tenis kortu gibi sosyal donatılar yer alacak. İlimtepe Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Şener Söğüt, "İlimtepe Millet Bahçesi bölgedeki vatandaşlarımızın nefes alabileceği, dinlenebileceği alan olacak. Göreve gelirken hazırladığımız seçim beyannamemizde olan projeydi. Alan içerisindeki sosyal tesislerin kaba inşaatları tamamlanma noktasına geldi. Spor tesisleri, yürüyüş yolları ve aktivite alanının olduğu macera parkı gibi alanlarda da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje şuan hızlı bir şekilde ilerliyor. Önümüzdeki bahar aylarında tamamlanması planlanıyor. İlçemize büyük değer katacak. Manzarası, doğal güzellikleri ve havası ile harika bir projeyi ilçemize kazandırmış olacağız" dedi.