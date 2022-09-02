İlişki kurmak için çevrimiçi arkadaşlıktan en iyi şekilde nasıl yararlanılır

Hayatımızın hemen her alanında, başarıya daha hızlı ve daha verimli bir şekilde ulaşabileceğiniz yaşam tüyoları ve tavsiyeleri vardır. Ve bazı insanlar bunu yaparak iyi para kazanıyor. Antrenörler her şeyden en iyi şekilde yararlanmanın sırlarını paylaşıyor: zamanınızı iyi değerlendirin, kilo verin, dil öğrenin, kariyer basamaklarını yükseltin, işinizi büyütün ve daha fazlasını yapın.

Elbette internette aşkınızı bulma ve arkadaşlık sürecinden keyif almanızı sağlayacak sırlar var. Çevrimiçi arkadaşlıkta nasıl daha etkili olunacağı ve nasıl tükenilmemesi ile ilgili daha fazla bilgi bu makalenin devamında bulunabilir.

Çevrimiçi arkadaşlığın avantajları

İnternette arkadaşlık artık kimseyi şaşırtmıyor. Ve istatistiklere göre, çiftlerin %70'i burada kuruluyor. Bazıları sosyal ağlarda tanışıyor, diğerleri — ruh eşini bulmak için özel sitelerde, bazıları ise tesadüfen hayatlarının aşkını rastgele görüntülü sohbette buluyor.

Ağ, farklı insanlar için birçok yeni fırsat sunuyor. Utangaç insanlar gelişme fırsatı bulurken, meşgul insanlar zamandan tasarruf eder ve zamanlarını sadece gerçekten ilgilerini çeken kişilere harcarlar.

Çevrimiçi arkadaşlığın birçok faydası bulunmaktadır:

Birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı. Birçok insan bir yabancı ile görüşürken kendini güvensiz hisseder. İnternette önceden konuştuktan sonra ortak bir noktayı kolayca bulabilirsiniz: benzer ilgi alanları, hayat görüşü, tercihler vb. Ve bundan sonra gerçek hayatta iletişim daha sorunsuz ilerleyecektir.

Seçmek için gerçek bir fırsat. İnternette arkadaş aramak, profillerine ve fotoğraflarına bakarak birkaç adayı aynı anda karşılaştırmanıza olanak tanır. Aynı zamanda program, kriterlerinize uyan kişileri bulur ve bu da gerçekten uygun bir kişiyi aramak için zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlar.

İletişim kolaylığı. Çevrimiçi mesajlaşma, yanlış bir şey söyleme veya yapma korkusunu ortadan kaldırır. Çeşitli anketlerin sonuçlarına göre, web'de insanlar potansiyel paratnerle iletişim kurarken en sakin ve rahat hissediyorlar.

Siz de çevrimiçi arkadaşlığı mümkün olduğunca verimli kullanmayı öğrenerek tüm bu avantajlardan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. İşe yarayan bazı ipuçlarını paylaşalım!

Arkadaşlık uygulamasını kullanma amacınıza karar verin. Çevrimiçi arkadaşlıktan ne istediğinizi anlayarak doğru partneri hızlıca bulabilirsiniz. Ve size “her şey kendiliğinden netleşmeli” gibi geliyorsa, tamamen farklı sosyal ve kültürel gruplardan insanların Çevrimiçi arkadaşlıktan ne istediğinizi anlayarak doğru partneri hızlıca bulabilirsiniz. Ve size “her şey kendiliğinden netleşmeli” gibi geliyorsa, tamamen farklı sosyal ve kültürel gruplardan insanların internette buluştuğunu unutmayın. Aile kurmak için tek eşli bir partner ararken, başka biri sadece gece için bir eş arıyordur. Arkadaşlık amacınızın ilk tanımı, hayal kırıklığını önleyecek ve sizi %100 doğru olmayan bir kişiyle vakit geçirmekten kurtaracaktır. Matris değerinizi oluşturun. Herkesi kaydırarak, aralarında doğru olanı bulmanın çok zor olacağı çok sayıda aday listesi riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Daha ileri dönük irtibatı mümkün kılmak için diğer kişinin hangi niteliklere, arzulara ve değerlere sahip olması gerektiğini belirlemeye çalışın. Ayrıca “kırmızı bayrakların” ne olabileceğini de düşünün. Arkadaşınız sizi çevrimiçi çifte görüşmeye davet ederse hemen reddetmeyin. Bazı arkadaşlık uygulamaları, arkadaşlıklar için ikili ve grup seçenekleri sunar. Ve böyle arkadaşlıklarda, benzer görüşlere sahip biriyle tanışma şansı oldukça yüksektir. Sonuçta arkadaş adayınız, tercihlerinizi oldukça iyi bilen arkadaşınız tarafından seçilir. Ayrıca, çifte görüşmelerd, insanlar genellikle daha sakin ve rahat hissederler çünkü arkadaşlarının desteğini alırlar ve odak sadece onlar üzerine değildir. Hızlı arkadaşlık için görüntülü sohbet sitelerini kullanın. Birçok kullanıcı, görüntülü sohbet sitelerini eğlenmenin veya iletişim becerilerini geliştirmenin bir yolu olarak algılar. Ama burada sadece ilginç bir insan değil, aynı zamanda aşkınızı bulma şansı da vardır. Ve en önemlisi — bu siteleri kullanarak kullanarak, diğer kişiyi yalnızca duyamaz, aynı zamanda görebilir ve karakterlerini, davranış biçimlerini ve iletişimlerini çabucak öğrenebilirsiniz. Gelecekteki olası ilişkiler için bu son derece önemlidir.

Partner bulmak için en uygun görüntülü sohbetler hangileridir?

En ünlü sitelerden biri Omegledir. Bu görüntülü sohbet, türünün ilk örneğiydi ve 10 yıldan uzun süredir popüler olmasına rağmen hala popülerliğini koruyor. Omegle'nin işlevselliği oldukça sınırlıdır. Burada diğer kullanıcının ülkesini, cinsiyetini veya yaşını seçemezsiniz, yalnızca iletişim dilini ve ilgi alanlarını seçebilirsiniz. Ancak bunun da kendine has bir çekiciliği vardır — sohbette sürpriz bir etkisi var ve sistemin bir dahaki sefere sizi kiminle bağlayacağını asla tahmin edemezsiniz. Bu görüntülü sohbet hizmetinin bir diğer zayıf noktasının da denetim olduğunu belirtmekte fayda var. Sohbete başlamak için kayıt olmanız ve bilgilerinizi doğrulamanız gerekmez. Bu bir eksidir — Omegle’de çok sayıda bot ve garip insan mevcuttur ki bu da iletişime olumsuzluk getirmektedir.

Omegle'ye iyi bir alternatif, OmeTV çevrimiçi görüntülü sohbetidir. İlginç bir sohbet partnerini çok daha hızlı bulmak için kullanabileceğiniz cinsiyet ve coğrafi filtreler sunar. Ayrıca geliştiriciler, yabancı kişilerle tanışmayı ve iletişimi büyük ölçüde kolaylaştıran metin mesajlarının otomatik çevirisini hizmete sunmaktadır. OmeTV'yi hem bilgisayarınızda hem de telefonunuzda kullanabilirsiniz — iOS ve Android için uygulamaları vardır. OmeTV'de denetim, Omegle'ninkinden çok daha iyidir ancak "kadın" hesaplarının arkasına gizlenmiş sıradan reklam yayınlarını bulmak pek de nadir değildir.

Yalnızca karşı cinsle iletişim kurmakla ilgilenenler için CooMeet görüntülü sohbete dikkat etmenizi öneririz. Sistem, kullanıcıları yalnızca karşı cinsten insanlarla bağlamaktadır. Ayrıca, botlar ve sahte hesaplar yoktur — buradaki kızlar bir kimlik doğrulama prosedüründen geçmelidir. Yani https://coomeet.com/tr/omegle kullanarak ekranın diğer tarafında her zaman bir bot veya reklam hesabının değil, gerçek bir kişinin olduğundan emin olabilirsiniz.

Bir başka iyi Omegle alternatifi ChatAlternative görüntülü sohbettir. Görsel ve işlevsel olarak OmeTV'ye çok benzer. İstediğiniz kişiyi arama kolaylığı için burada cinsiyet ve coğrafi filtreler sağlanır ve metin mesajlarının otomatik olarak çevrilmesi de sunulmuştur. Ayrıca ChatAlternative'i telefonunuzdan kullanmayı çok daha kolay hale getiren kullanışlı bir mobil sürüm de mevcuttur.

Azar görüntülü sohbet, kullanıcılara birçok fırsat sunuyor. Kaydırarak, etkileşimli görüntülü sohbet, özel efektler ve iletişime belirli bir tat sunan diğer güzellikler ile sohbet partneri seçeneklerine sahiptir. Pek çok kullanışlı işlev arasında, daha önce tanıştığınız kullanıcılarla iletişim kurma imkanını vurgulamakta fayda var.

Özetleyelim

Aynı anda birkaç site ve uygulama kullanırsanız, bir partner aramanızın etkinliğinin önemli ölçüde artacağını unutmayın. Ve internetteki iletişimin güvenliğini de unutmayın. Hiçbir durumda gizli verilerinizi ifşa etmeyin ve yeni tanıştığınız biriyle buluşmak için acele etmeyin.

Genel olarak, herhangi bir platform etkili bir şekilde kullanılabilir: en sevdiğiniz sosyal ağ, çevrimiçi görüntülü sohbet veya bir arkadaşlık sitesi. İlk adımı atmaktan korkmayın (kız da olsanız), öncelikleri doğru belirleyin, inisiyatif alın ve azim gösterin. Paylaştığımız ipuçlarının internette ruh eşinizi bulmanıza yardımcı olacağını umuyoruz.