İlk ara tatil ne zaman başlayacak?

Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Yoğun ders ve sınav temposuna bir süreliğine ara vermek için ara tatil dönemini bekleyen öğrenciler, MEB tarafından belirtilen tarihleri araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 tatil takvimiyle birlikte, okullarda ara tatil tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.



ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.

Buna göre; Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılacak.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman olacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.



OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.