İlk günden çöplüğe çevrildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde onarımı yeni tamamlanan park, duyarsız vatanlar yüzünden ilk günden çöplüğe çevrildi.

Pazaryeri ilçe meydanında 2010 yılında Kamil Koç’un kızları ve torunları tarafından yaptırılan Fatma Koç Parkı, belediyenin yaptığı çalışmayla yeni kimliğine kavuştu. Geçtiğimiz günlerde çalışması tamamlanan park daha ilk günden duyarsız vatandaşlar tarafından çöplüğe çevrildi. Meydana ilçe halkının oturması için kamelyalar yapılırken, her 3 metrede bir çöp tenekesi olmasına rağmen bazı duyarsız vatandaşların ilk günden kamelyaların içindeki çiçekliklere çöp atması duyarlı vatandaşların tepkilerine neden oldu.