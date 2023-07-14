İlk imzalar atıldı, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırımlar akmaya başladı

Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi toplantısında Türk ve Arap yatırımcılar yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması sağladı. Bu yatırımların önümüzdeki 5 yıl içerisinde 800 milyar dolar seviyelerine çıkması düşünülüyor. Bu anlaşmalardan biri olarak ikili görüşmeler sonucunda 30 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımına imza atıldı. İlk etapta 30 milyon dolarlık yatırım Türkiye’ye gelecek.

Körfez ülkeleri son yıllarda Türkiye’ye yatırımlarını hızlandırdı. Özellikle; Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerinden ülkemize gelen yatırımlar arttı. Bu yatırımlar gayrimenkul, enerji, altyapı, lojistik gibi sektörlere yapılıyor. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki dış ticaret hacmi ise bu yılın ilk yarısında 3,4 milyar dolara ulaştı. Öte yandan bu rakamın uzun vadede 30 milyar dolar seviyelerine çıkarılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda Türkiye ile körfez ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılan iş forumları etkili oluyor. Türkiye’ye gelen yatırımcılar ülkemizde bulunan yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere ticari anlaşmalar gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok körfez ülkesi Türkiye’de yatırım yapmak için kolları sıvadı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu çarşamba günü gerçekleştirildi. İki ülkenin önde gelen iş dünyası temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi. 250’nin üzerinde iş insanının katılımıyla düzenlenen forumda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için yeni fırsatlar ve yüksek potansiyele sahip sektörlere yapılacak büyük yatırımlar ele alındı.

Arap dünyası rotasını Türkiye’ye çevirdi

Konuya ilişkin bilgi veren Türk yatırım şirketinin kurucusu Halil İbrahim Demirhan, “Körfez ülkeleri Türkiye’ye güveniyor. Şirket olarak başlangıçta 30 milyon dolarlık bir anlaşma gerçekleştirdik. Yapılan toplantıda da gördük ki yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşma gerçekleşti. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de ülkemize toplamda 800 milyar dolarlık bir yatırım bekliyoruz" dedi.

Arap ülkelerinin yatırım için Türkiye’yi tercih ettiklerini belirten Demirhan, “Baktığımızda körfez ülkeleri ve dünyadaki birçok insanın güven limanı olarak gördüğü tek ülke Türkiye. Türkiye şu anda körfez ülkelerinden çok fazla talep görüyor. Ülkemizdeki mühendislik, inşaat sektörü, sanayinin kalkınması, ülkedeki üretimin Avrupa’daki duruşu ve artışından dolayı Arap dünyası yönünü Türkiye’ye çevirdi” dedi.

“Yapılan anlaşma ile ilk etapta ülkemize 30 milyon dolar döviz girişi olacak”

Yapılan anlaşma ile ilk etapta ülkeye 30 milyon dolar döviz girişinin olacağını ve bunun ilerleyen dönemlerde artacağını belirten Demirhan, “Yapmış olduğumuz anlaşma ile Türkiye’nin gayrimenkul sektörü canlanacak. Bu anlaşmalar ülkemizin kalkınışı konusunda önemli rol oynuyor. Attığımız imzayla ilk aşamada ülkemize 30 milyon dolarlık bir giriş olacak. Yakın zamanda körfez ülkelerinden 400 milyon doları bulacak bir yatırım da gerçekleşecek. İstediklerini buldukları tek ülke Türkiye olarak görüyorlar. Körfez ülkelerinin sermayesi çok önemli. Hükümetimiz körfez ülkelerindeki sermayeyi Türkiye’ye çevirmek için çok çalışıyor, bunun meyvelerini önümüzdeki 5 yıl içinde alacağız” şeklinde konuştu.

"Türkiye’ye körfez bölgesinden 5 sene içerisinde 800 milyar dolar döviz girecek"

Körfez bölgelerindeki ülkelerin Türkiye’ye ilgi duyduğunu belirten Demirhan, “Özellikle Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bu bölgeden gelen sermaye bizim için önemli. 5 yıl içerisinde Türkiye dünyanın en iyi ekonomiye sahip 5 ülkesinden birisi olacak. Suudi Arabistan’da 2 trilyon dolarlık inşaat sektörü var. Yeni yapılan Kızıldeniz Projesi, Neon Projesi gibi büyük projeler var. Ülke olarak bu projelerin yüzde 50’sini alabilecek kapasiteye sahibiz. Eminim ki bu projeleri bize verecekler. Körfez ülkeleri bu tarz işlerde işi bilen ülkelere vermeyi istiyorlar. Burada da son 20 yılda büyük gelişme kaydeden Türkiye ilk sırada rol oynuyor. Türkiye ilişkileri iyi yönetebilen iyi mühendislere ve müteahhitlere sahip bir ülke. Bu projelerde söz konusu olan 2 trilyon doların yarısını biz aldığımız zaman sanayimiz de canlanır, piyasamız da canlanır, mühendislik ve müteahhitlik sektörümüz de iş daha çok iş yapar. Türk işçilerinin de orada istihdamı olacak. Bu şekilde düşünebileceğimiz tüm Türk malı ürünleri orada yer alacak. 5 sene içerisinde Türkiye’ye Arap sermayesinden minimum 800 milyar dolar para girecek” ifadelerini kullandı.

"Trakya bölgesi önemli bir lojistik merkez olacak"

Trakya bölgesine lojistik yatırımı planlandığını belirten Demirhan, “Trakya bölgesini önemli bir lojistik merkezi olacak. Dünya körfez ülkelerinin peşinde onlar da bizim peşimizde olacak. Körfez ülkeleri Türkiye’nin bilgi ve becerisine talip. Yapmış olduğumuz anlaşmayla körfez ülkelerindeki Arapların Türkiye’deki arazi yatırımları ve üzerine yapacakları dev projelerle ilgili. Özellikle Trakya bölgesinde lojistik alanlarının yapılmasıyla ilgili. Çünkü Trakya bölgesi Avrupa’ya çok yakın bir yer. Bu bölgeyi bir lojistik üssüne çevireceğiz. Körfezdeki iş adamlarıyla görüştüm. Türkiye’deki yatırım olanaklarını sürekli soruyorlar. İran’da trilyon dolarlık bir yapılanma düşünülüyor aynı şekilde Suriye ve Irak için de düşünülüyor. Bu yapılanma içerisinde herkesin gerekli duyduğu, sanayisinin iyi olduğu, ürün gamının geniş olduğu tek ülke Türkiye. Bu şekilde Türkiye’nin sanayisinde ihracat artışı olacak. Çünkü ürünlerin hepsini Türkiye’den tedarik edebilecekler” dedi.