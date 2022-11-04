İlk kadın belediye başkanının hatıraları eşliğinde kitap okuyup, ders çalışacaklar

Kocaeli’ye Türkiye’nin ve İzmit’in ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın adını yaşatacak şehir kütüphanesi kazandırılıyor. Kütüphane kafe konseptinde hizmet verecek olan şehir kütüphanesinde aynı zamanda Leyla Atakan’ın anıları da yaşatılacak.

İzmit Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi’nin ardından ikinci kütüphaneyi Belsa Plaza’da hizmete geçirecek. Yakın zamanda açılacak olan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi hem Leyla Atakan’ın anılarını yaşatacak hem de işlevsel yapısıyla gençlerin yeni ders çalışma noktalarından birisi olacak.

Kütüphanede, ilk kadın belediye başkanı olan Atakan’a özel köşe oluşturulacak. Bu özel köşede Leyla Atakan’ın fotoğrafları, onun hayatından kesitlerin yer alacağı bilgi notları ve başkanlık döneminde yaptığı çalışmaların medyaya yansıyan haberleri yer alacak. Vatandaşlar da yakın zamanda hizmete açılacak olan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’ni heyecanla bekliyor.

"İnşallah en kısa zamanda faaliyete geçer"

Özel bir sektörde yöneticilik yapan Mesut Uzun, "Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi açılacağını duyduğumda çok sevindim, mutlu oldum. Hem şehrim adına hem de bir eğitimci, aynı zamanda akademisyen kimliğine sahip olan birisi olarak da çok takdir ettim. Özellikle belediyenin son zamanlardaki kültür, eğitim ve sanat faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Kütüphanenin açılması bana mutluluk ve heyecan verdi açıkçası. Çok da sevindim. İnşallah en kısa zamanda faaliyete geçer" dedi.

"Güzel olacağını düşünüyorum"

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenci İdil, "Kocaeli gibi büyük bir şehirde İstanbul’daki gibi geniş kapasiteli bir kütüphanenin olmaması çok büyük bir sorundu. Burada sıraya giriyorduk, her gün sıra bekliyorduk. Bu yüzden çok güzel olacağını düşünüyorum. Ulaşım açışından çok daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü ben Yuvacık’tan geliyorum ve Yuvacık’tan buraya direkt bir ulaşım yok, aktarmalı olarak gelmek zorunda kalıyorum. Bu yüzden işimi çok daha kolaylaştıracağımı düşünüyorum" diye konuştu.

"Bizim için çok iyi olacak"

Üniversite adayı Kerem Çelik ise "Geçen yılın başından beri Çetin Emeç Kütüphanesi’ne geliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nin açılacağını ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Çünkü Kocaeli’de çok büyük bir kütüphane sıkıntısı vardı. Bizim için çok iyi olacak. Kocaeli’de öğrencilerin ihtiyaçlarını yeterli kapasitede karşılayacak bir kütüphane yoktu. Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nin kapasitesi duyduğum kadarıyla daha büyük. Şehrin merkezinde olması en önemli olan nokta. Şehrin merkezinde olması ve kapasitesinin fazla olmasının bütün sıkıntıları çözeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.