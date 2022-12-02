İlk kez ata binmenin mutluluğunu yaşadılar

Darıca’da yaşayan özel gereksinimli çocuklar, hayatlarında ilk defa ata binmenin mutluluğunu yaşadı.

Darıca Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaklaşık 60 özel çocuğu ata bindirdi. Darıca’da yeni açılan binicilik tesisine getirilen çocuklar sırayla ata bindi. Hayatlarında ilk defa ata binen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ile birlikte ata binen çocukları ve ailelerini ziyaret ederek, mutluluklarına ortak oldu.

Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak engelleri birlikte aşmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde düzenlediğimiz farklı kurslarda engelli kardeşlerimize destek oluyor ve onları topluma kazandırmak için çalışıyoruz. Sosyal faaliyetler çerçevesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hayatlarında hiç ata binmemiş engelli kardeşlerimizi ata bindirdik. Böylece güzel bir gün geçirmelerini sağlıyoruz. Farkındalık oluşturmak amacıyla ata binmeye bir engel olmadığını göstermiş oluyoruz. Onların yüzlerindeki mutluluk her şeye değer" dedi.