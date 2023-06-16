İlk kez karne heyecanı yaşayan öğrenciler Maskot Cesur ile eğlenceli vakit geçirdi

İstanbul’da Selahaddin Eyyubi İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere karnelerini polis ekipleri verdi. İlk kez karne heyecanı yaşayan öğrenciler ise Maskot Cesur ile eğlenceli vakit geçirdi.

Karne günü dolayısıyla ilk kez bu heyecanı yaşayan Gaziosmanpaşalı öğrencilere sürpriz yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan “Geleceğe Atılan Güvenli Adımlar” projesi çerçevesinde Gaziosmanpaşa’da bulunan Selahaddin Eyyubi İlkokulu’nda eğitim gören ve ilk karne heyecanını yaşayan 1. Sınıf öğrencilerine karneleri polis ekipleri taktim etti. Karne etkinliğinde çocuklar Maskot Cesur ile eğlenceli vakit geçirdi.