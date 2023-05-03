İlk kez katıldıkları halk oyunları yarışmalarında tarih yazdılar

Gençlik Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Okul Sporları Halk Oyunları’nda bölge finallerine Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi damgasını vurdu. Rize ve Artvin yörelerine ait oyunlarda iki dalda da Türkiye ikincisi olan öğrenciler, ilk kez katıldıkları yarışmada bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

Gençlik Spor Bakanlığı Okul Sporları Halk Oyunları’nda Marmara Bölgesi için Bolu’da yapılan bölge finallerinde Kocaeli’yi iki dalda Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi temsil etti. 26-28 Nisan tarihlerinde Bolu’da yapılan Halk Oyunları Bölge finallerine Düzenlemeli Rize yöresi ve Otantik Artvin yöresinde iki dalda katılan Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi güçlü rakipleri ile karşı karşıya geldi. Finallerde Servetiye Cephesi iki dalda da Türkiye Finallerine kalarak adeta yarışmalara damgasını vurdu. Öğrenciler; İstanbul, Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Edirne, Bursa, Sakarya illerinin de yer aldığı yarışmalarda Türkiye derecesi elde etmeyi başardı. Artvin Otantik dalında 88 tam puan alan okul, Rize Düzenlemeli dalında ise 87.60 puan alarak rakiplerini geride bıraktı. Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi, 27-28 Mayıs tarihlerinde Zonguldak’ta yapılacak Türkiye finallerinde Marmara Bölgesi’ni ve Kocaeli’yi temsil edecek.

“Yıllardır özveriyle halk oyunları çalıştırıyorum”

Yıllardır yapılan çalışmaların meyvesini vermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Müzik ve Halk Oyunları öğretmeni Bülent Uludaş, “Yıllardır özveriyle halk oyunları çalıştırıyorum. Böyle güzel bir okulda, böyle güzel bir ekiple, böyle güzel öğrencilerle böyle güzel başarılara imza atmak bizler için gurur verici. Özellikle okul müdürümüzün büyük desteği olmasa bu başarılar gelmezdi. Ona çokça teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, asistanlarımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarımızda bizi yalnız bırakmayıp destek veren okuldaki öğretmen arkadaşlarıma, okul idaremize, büyükşehir belediyemize, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze teşekkürü borç bilirim. En büyük destekçimiz velilerimize teşekkür ederim. Öğrencilerimi canı yürekten kutluyorum“ dedi.

“İlk defa katıldığımız yarışmaların ilk senesinde iki dalda Türkiye finallerine giden tek okuluz”

İlk defa katılmalarına rağmen çok başarılı olduklarını belirten Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Okul Müdürü Musa Kurt ise “Gurur verici bir başarı yaşadık. Okulumuz yeni, çiçeği burnunda bir okul ve ilk defa katıldığımız halk oyunları yarışmalarında ilk senesinde iki dalda Türkiye Finallerine giden tek okuluz. Bu büyük başarıda öğrencilerimizin disiplinli ve çok gayretli çalışmaları, öğretmenlerimizin özverisi, gece gündüz tatil demeden çalışmaları büyük rol oynadı. Halk oyunlarına ilginin okullarda artması ve desteklenmesi gerekir. Biz okulun sadece test çözülen, ders anlatılan bir yer olmadığını, bu tür etkinliklerin öğrencilerin akademik başarısını düşürmediğini aksine daha da arttırdığını tecrübe ettik okulumuzda. Bu konuda tüm öğretmenlerimizle birlikte bir ekip ruhuyla hareket ediyoruz. Biz sadece akademik başarıda değil, kültür, sanat ve sportif tüm alanlarda varız. Okulumuzu canlı bir organizma olarak öğrencilerimizin mutlu olduğu bir yer haline gelmesi için çabalıyoruz. Halk oyunları ekibimiz sadece yurt içinde değil uluslararası dans festivallerinde de iki yıldır bu performanslarını sergiliyor. Bu başarıda emeği olan tüm öğretmenlerimi kutluyor, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Her zaman en büyük destekçimiz velilerimize, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, İzmit Belediyemize, Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.