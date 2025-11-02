İlk maça giden çocuklar yerinde duramadı

Bursasporlu nesiller yetiştirmek için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın tarafından hayata geçirilen proje kapsamında hayatında hiç maçı tribünden izlememiş 100 çocuk Bursaspor maçına götürüldü.

Osmangazi İlçesinin Yunuseli ve Mehmet Akif Mahallerinden 100 çocuk mahalle muhtarları eşliğinde mahallelerinden alınarak Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribününe Bursaspor maçı izlemek için götürüldü. Bursaspor’un iç saha karşılaşmasında Kahramanmaraşspor ile karşılaştığı müsabakayı tribünden izleyen Osmangazili çocuklar 90 dakika boyunca takımlarına tezahüratlarıyla destek oldu. İlk kez bir Bursaspor maçını tribünden izleme fırsatı bulan çocuklar büyük heyecan ve mutluluk yaşadı. Yeşil beyazlılar sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrılınca çocukların sevinci bir kat daha arttı.

Hayatlarında ilk kez maç izlemek için Bursaspor stadına geldiklerini ifade eden Osmangazili çocuklar, "Hayatımızda hiç stattan maç izleme heyecanı yaşamamıştık. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, bizlerin maça gitmemizi sağlayarak bizlere büyük heyecan ve mutluluğu yaşattı. Bu güzel projelerinden dolayı başkanımızı tebrik ederiz" dedi.