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Odessa'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi 'Müşterek Denetleme Timi' tarafından denetlendi
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İlk tahıl gemisi 'Razoni' İstanbul Boğazı'ndan geçti
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İlk tahıl gemisi 'Razoni' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Müşterek Denetleme Timi'nin denetleme faaliyetini tamamlanmasının ardından Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan 27 bin ton mısır taşıyan 'Razoni' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçişini tamamladı. Geminin boğazdan geçişi havadan görüntülendi.

İlk tahıl gemisi 'Razoni' İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı gemi, dün akşam saatlerinde İstanbul’da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti. Sabah saat 10.00 sıralarında ise Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler’den oluşan 20 kişilik heyet, inceleme yapmak üzere Sarıyer Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Limanı’ndan yola çıkarak gemiye ulaşmıştı. Heyet yaklaşık 2 saat süren denetiminin ardından gemiden ayrılmıştı. Sarıyer açıklarında kendine ayrılan bölgede bekleyen Razoni adlı gemi, İstanbul Boğazı’ndan geçmek üzere yola çıkmıştı. 27 bin ton mısır taşıyan Razoni adlı ilk tahıl gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçerek Çanakkale Boğazı’na doğru yol almaya devam ediyor. Geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi dron ile görüntülendi.

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İHA
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