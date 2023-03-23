İlk teravih Ulu Cami'de

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayının ilk teravih namazını Ulucami’de kılıp, ardından vatandaşlarla sohbet etti. Asrın felaketi sebebiyle bu yıl Ramazan’a biraz buruk girildiğini ifade eden Başkan Aktaş, iftar, sahur programları ve farklı etkinliklerle afet bölgesinde yaraları sarmaya devam edeceklerini hatırlattı.

Ramazan ayının ilk teravih namazında Bursalılar adeta camilere akın etti. Özellikle tarihi camilere yoğun ilgi olurken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ramazan ayının ilk teravih namazını Ulucami’de kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, teravih, iftar ve sahur programlarıyla Kuran ayı olan Ramazan’ı en güzel şekilde idrak edeceklerini vurguladı.

Ramazan’ı tarih başkenti Bursa’da idrak etmenin ayrı bir güzel olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Hem burada Ramazan’ımızı idrak ederken hem de gönlümüz, dualarımız, emeğimiz, gayretimiz, iftarlarımız, sahurlarımızla deprem bölgesinde olacağız. Belki buruk bir Ramazan yaşıyoruz, acılarımız var. Ama yaralarımızı en kısa zamanda sarıp, inşallah daha güzel Ramazanları hep birlikte yaşayacağız. Şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun” dedi.